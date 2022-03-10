ВСУ уничтожили 6 танков и БМП оккупантов под Киевом из 'Стугны' и 'Корсара'. Видео

В среду, 9 марта, Вооруженные силы Украины уничтожили под Киевом шесть танков и одну БМП российских оккупантов. Они использовали ПТРК "Стунга" и "Корсар", которые были подготовлены для отправки на экспорт.

Об этом в Facebook сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он отметил, что таким образом пользоваться противотанковыми ракетными комплексами учились силы теробороны и спецназначения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Во время подготовки мы овладевали новыми формами и способами применения подразделений, а именно асимметричными действиями. Сейчас ВСУ в реальных боевых условиях отрабатывают то, чему учились, привлекая силы терробороны и специального назначения", – отметил Залужный.

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Он отметил, что подразделения были вооружены экспортными ПТРК "Стугна" и "Корсар", которые передало ВСУ конструкторское бюро "Луч".

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