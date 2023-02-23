Всемирно известный художник Герри Хофштеттер подсветил здание во Львове в знак солидарности с Украиной. Фото

Всемирно известный художник по свету Герри Хофштеттер снова поддержал Украину. К годовщине полномасштабного вторжения России на территорию нашего государства он приехал с арт-туром "Чествование памяти. Свет для надежды" во Львов.

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В рамках акции художник подсветил самые известные здания города символическими паттернами в цветах государственного флага. Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины.

"Львов сияет! В этот раз швейцарский художник Герри Хофштеттер подсветил здания львовской Ратуши, вокзала, Гарнизонного храма святых апостолов Петра и Павла и Львовской Национальной оперы. Напоминаем, в рамках арт-тура по городам Украины "Чествование памяти. Свет для надежды "всемирно известный художник из света "окрашивает" здания и памятники в символические паттерны в цветах государственного флага", - говорится в сообщении.

Акция Хофштеттера приурочена к годовщине начала полномасштабного вторжения России в Украину. Так художник пытается продемонстрировать солидарность с украинским народом, уже год противостоящим российской агрессии.

"Во время арт-тура на известных зданиях все желающие смогут увидеть художественные проекции, посвященные годовщине полномасштабной войны в Украине, а также украинские символы несокрушимости", - отметили в Минкульте.

Герри Хофштеттер – родом из Швейцарии. Вместо красок и кисти он использует свет, "холстом" же служат известные объекты во всех уголках мира. Так, на гигантском айсберге Хофштеттер "рисовал" "Титаник", гору Айгер в Альпах - "превратил" в тигра, а Маттерхорн - в большие флаги стран.

В декабре художник приезжал в Киев, чтобы поддержать украинцев и почтить память павших украинских воинов. На самых известных столичных сооружениях он создал удивительные световые картины. Для того чтобы реализовать этот замысел, Хофштеттеру пришлось привезти с собой мощные генераторы в связи с дефицитом электроэнергии в стране из-за ракетных атак РФ на критическую инфраструктуру.

Напомним, ранее сообщалось, что в Буче и Ирпене появились граффити художника из Италии, который рисовал Путина за решеткой. TvBoy нарисовал девочек, рисующих символ мира в цветах украинского флага, а также знак с призывом остановить войну и маленьких футболистов в футболках цветов национального флага Украины с надписями "мир" и "надежда" на английском. На еще одном граффити изображена девочка в сине-желтом наряде, стоящая перед солдатом.

Также сообщалось, что известный французский художник Кристиан Гэми создал несколько муралов в Киеве. Один из них посвящен выдающемуся украинскому поэту Тарасу Шевченко.

Кроме того, Геми нарисовал граффити "Свобода, ведущая народ" в цветах Украины на террасе посольства Франции в столице. Еще несколько творений художника появились у разрушенных российскими ракетами зданий.