Известный французский художник Кристиан Гэми создал несколько муралов в Киеве. Фото

Недавно Киев посетил известный современный французский художник Кристиан Гэми C215. Он оставил в столице несколько своих работ, в частности посвященную Тарасу Шевченко.

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Об этом сообщили в пресс-службе Управления туризма и продвижений КГГА. Ранее в столице появились работы известного английского художника Бэнкси (Banksy).

"В Киев продолжают съезжаться лучшие художники современности со всего мира. Французский художник Кристиан Гэми C215 недавно посетил четыре украинских города, где оставил несколько своих работ", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что художник нарисовал граффити "Свобода, ведущая народ" в цветах Украины на террасе посольства Франции в столице, работу, посвященную Тарасу Шевченко. Также он создал несколько граффити на фоне разрушенных построек.

Напомним, 17 ноября британский уличный художник Бенкси окончательно подтвердил свое авторство стенописей на разрушенных домах Киевщины. Звезда стрит-арта опубликовал видео, в котором показал, как он путешествовал по Украине во время войны и создавал свои рисунки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Подольском районе Киеве появился новый патриотический мурал "Time to change. Время перемен". На нем изображена сцена, где украинский казак побеждает захватчика медведя, символизирующего российские имперские амбиции.

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