В Буче и Ирпене появились граффити художника из Италии, который рисовал Путина за решеткой

Уличный художник TvBoy создал граффити в Ирпене и Буче Киевской области. На двух локациях можно увидеть девочек, рисующих символ мира в цветах украинского флага, а также знак с призывом остановить войну.

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Фото опубликовали в Telegram Бучанского городского совета, а также председатель правления Украинского киноинститута Руслан Савчук в Facebook. Граффити появилось на здании у городского совета Бучи и на стене лицея №4.

В Ирпене работы итальянского художника появились на Центральном здании культуры и на развалинах спортивного стадиона. На граффити изображены маленькие футболисты в футболках цветов национального флага Украины с надписями "мир" и "надежда" на английском, а также девочка в сине-желтом наряде, стоящая перед солдатом.

Итальянский художник Сальваторе Бенинтенде, работающий под творческим псевдонимом TvBoy, с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину призвал остановить агрессию, а весной 2022 даже написал ряд тематических работ. Одна из самых известных – мурал с изображением кремлевского диктатора Владимира Путина, который в оранжевой робе и с наручниками на руках сидит за решеткой. Его художник создал на площади Sant Jaume в Барселоне.

Напомним, ранее таинственный британский уличный художник Бенкси окончательно подтвердил свое авторство стенописей на разрушенных домах Киевщины. Звезда стрит-арта продемонстрировал, как он выполнял свои работы в Украине.

На кадрах он показал не только процесс создания своих муралов, но и самих украинцев – его команда пообщалась с местными жителями.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Киевсовету предложили внести граффити известного английского андерграундного художника граффити Бенкси в список объектов культурного наследия Украины. По мнению автора, его работы, которые появились в Киеве и Киевской области, должны быть защищены, в частности, от возможных вандалов;

– недавно Киев посетил известный современный французский художник Кристиан Гэми C215. Он оставил в столице несколько своих работ, в частности посвященную Тарасу Шевченко.

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