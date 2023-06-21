Всего 13 категорий: кого в Украине могут мобилизовать только по собственному желанию во время военного положения

Из-за полномасштабной войны, которую начала Россия на территории Украины, в Украине продолжается военное положение и проводится всеобщая мобилизация. Призову подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет.

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Однако, в законе определены категории мужчин, которых могут мобилизовать только по собственному желанию. Среди них лица с инвалидностью и родители, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетних детей, рассказывает Obozrevatel.

В Украине существует список лиц, которых могут мобилизовать на военную службу только по их желанию, в частности:

Забронированные работники.

Лица с инвалидностью, временно непригодные к службе по состоянию здоровья.

Лица, у которых более трех детей в возрасте до 18 лет.

Лица, самостоятельно воспитывающие ребенка или детей в возрасте до 18 лет.

Женщины и мужчины, воспитывающие ребенка с инвалидностью до 18 лет или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.

Лица, воспитывающие больного ребенка с поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологией, психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа и другими болезнями.

Усыновители, опекуны, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, младше 18 лет.

Военнообязанные, которые ухаживают за больной женой, мужем, ребенком или родителями.

Военнообязанные, имеющие жену или мужа с инвалидностью или родителей с инвалидностью I или II группы.

Опекуны лиц с инвалидностью.

Женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка или детей, а кто-то из супругов уже проходит военную службу.

Студенты, аспиранты и докторанты дневной или дуальной формы обучения, ученые и педагоги.

Лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести в войне с 2014 года.

Следовательно, эти категории граждан могут быть мобилизованы на военную службу только по их собственному желанию.

Ранее начальник Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Владимир Арап рассказал, кого мобилизуют в первую очередь. Он отметил, что поскольку в последнее время подготовка украинских военных часто проходит за границей, в первую очередь повестки получают мужчины, владеющие иностранными языками на высоком уровне и которые могут освоить западные образцы вооружения очень быстро.

Напомним, в этом году студентов, которые учатся на дневной и дуальной форме обучения в украинских или зарубежных учебных заведениях, не будут призывать в армию. Однако они могут добровольно мобилизоваться.

Ранее сообщалось, могут ли дипломатические учреждения вручать повестки находящимся за рубежом украинцам. Так, 30 декабря 2022 года правительство ввело нововведения по военному учету призывников, военнообязанных и резервистов.