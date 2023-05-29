Могут ли дипломатические учреждения вручать повестки находящимся за рубежом украинцам: разъяснение

Нововведения касательно военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, введенные правительством 30 декабря 2022 года, не предусматривают вручение повесток украинцам, которые находятся на территории других государств, дипломатическими учреждениями. Однако они могут вести учет военнообязанных и информировать об этом соответствующие органы в Украине.

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Об этом заявил юрист Владислав Юрчак в комментарии "24 Каналу". Он отметил, что новые правила расширяют географию вручения повесток на территории нашей страны. На дипведомства за границей это не распространяется.

"Представители дипломатических учреждений, согласно действующему законодательству, не могут выдавать какие-либо виды повесток и вручать их гражданам, проживающим за границей", – сказал эксперт.

Какие обязанности возложены на дипломатические учреждения Украины:

– информирование лиц призывного возраста, которые не получили отсрочку или освобождение от призыва на срочную военную службу, о начале очередного призыва;

– содействие возвращению военнообязанных и резервистов на территорию нашего государства в случае проведения мобилизации и в военное время (в особый период);

– уведомление ТЦК и СП в 7-дневный срок со дня взятия на консульский учет или снятия с него о призывниках, военнообязанных, резервистах;

– ведение военного учета граждан Украины, состоящих на временном консульском учете.

Напомним, что сейчас украинское законодательство предусматривает 11 категорий мужчин, которые могут легально пересечь границу во время военного положения (оно действует как минимум до 18 августа 2023 года, но может быть продлено голосованием депутатов Верховной Рады).

Как писал OBOZREVATEL:

– Право на отсрочку от мобилизации имеют граждане Украины, работающие в ряде органов государственной власти, местного самоуправления или определенных сферах экономики. Более детально об этом читайте по ссылке.

– О том, что изменится в работе военно-врачебных комиссий с 1 июня текущего года, читайте здесь.

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