Какие предприятия могут бронировать работников во время мобилизации в Украине: разъяснение

Украинские предприятия, которые имеют важное значение для отраслей национальной экономики, могут бронировать своих работников, что даст им отсрочку от мобилизации несмотря на военное положение. Для этого работодателю нужно отвечать критериям, прописанным министерством экономики Украины.

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Они были утверждены 17 февраля 2023 года приказом минэкономики №952 и начали действовать с 14 марта. Об этом ZN.UA рассказала эксперт Кристина Ворожбитова.

Требования были разработаны для того, чтобы руководство предприятий не могло злоупотреблять своим правом бронирования.

Согласно закону, необходимо отвечать хотя бы одному из таких критериев:

– проведение поддержки и сопровождение инвестиционных проектов в соответствии с решением Кабмина или минэкономики;

– реализация государственной политики, за формирование которой отвечает минэкономики;

– получение финансовой государственной поддержки в виде грантов (в соответствии с законодательством);

– выполнение работ, предоставление услуг для министерства экономики на договорных началах (только если такие договоры заключены на период от шести месяцев и больше);

– предприятие находится непосредственно в сфере управления и выполняет госзаказы;

– предприятие осуществляет деятельность в трех и более областях Украины в сфере, формирование и/или реализацию политики которой обеспечивает министерство экономики;

– средняя заработная плата работников предприятия, учреждения, организации, осуществляющей деятельность в сфере, формирование и/или реализацию политики которой обеспечивает минэкономики, составляет не ниже средней заработной платы по стране умноженной на коэффициент 1,5;

– предприятие отвечает за такой вид производства или предоставления услуг, которое обеспечивает потребности других предприятий, учреждений, организаций в материально-технических ресурсах, сырье и материалах, комплектующих изделиях, отсутствие которых приведет к полной остановке производства продукции или оказанию услуг в сфере, реализацию/формирование которой обеспечивает минэкономики;

Если работодатель отвечает по меньшей мере одному критерию, он может обратиться в министерство экономики Украины, чтобы ему предоставили соответствующий статус.

Решение министерства должно быть изложено в письменном виде, а в случае отказа должны быть подробно описаны причины.

Получив статус предприятия, отвечающего критериям, работодатель может бронировать военнообязанных работников.

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