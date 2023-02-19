''Все, как было у нацистов'': оккупанты выбрасывают книги из университета Мариуполя. Фото

Российские оккупационные войска, которые позиционируют себя как борцов с "нацизмом" в Украине, все больше сами становятся похожими нацистов. Захватчики решили избавиться от книг из университета уничтоженного и оккупированного ими Мариуполя.

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Об этом сообщает Мариупольский городской совет в Telegram (чтобы посмотреть фото, сделайте страницу до конца). Там отметили, что россияне выбрасывают книги из библиотечных фондов Приазовского государственного технического университета.

На фото видно, что их сбрасывают из окна в кучу, как будто это мусор.

Потом, говорят в горсовете, эти книги оккупанты собираются утилизировать. Там добавили, что такое уже происходило ранее во время оккупации города немецкими военными в годы Второй мировой войны.

"Россияне оказались удачными учениками у них. Запретить, уничтожить и разрушить – вот чем они руководствуются. Все, чтобы уничтожить другую культуру и интеллектуальное достояние. История повторяется, но теперь оккупанты – это россияне", – сказано в сообщении.

Ранее мы уже писали о том, что на временно оккупированных территориях Украины россияне продолжают бороться с украинскими книгами. Захватчики массово изымают связанную с Украиной литературу из библиотек и школ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия практически полностью уничтожила украинский Мариуполь. Город, где еще год назад жили несколько сотен тысяч человек, "русский мир" превратил в лишенные жизни руины.

В сети показали, как выглядит сейчас Левобережный район города. Железнодорожный вокзал Мариуполя, через который ежедневно проходили сотни людей, сегодня превратился в настоящее убежище призраков.

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