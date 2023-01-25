Россияне на оккупированных территориях массово изымают украинские книги – ЦНС

На временно оккупированных территориях Украины россияне продолжают бороться с украинскими книгами. Захватчики массово изымают связанную с Украиной литературу из библиотек и школ.

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Об этом сообщает Центр национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ. В частности, такие случаи зафиксированы на Луганщине и Запорожье.

Так, в Луганской области так называемое министерство образования и науки "ЛНР" советует изъять из фондов школьных библиотек книги из списка, состоящего из 365 позиций. Этот документ "министерство" направило руководителям оккупационных "администраций" городов и районов, а также подведомственным образовательным организациям.

Запрещается на оккупированных территориях украинская художественная литература, книги по истории, биографии, эссе, которые имеют отношение к Украине. Рекомендовано также изъять книги о Голодоморе в Украине, учебники и справочники по истории нашего государства, комиксы, публицистические произведения, изданные после 2014 года. Нежелательными признаны книги из серии "Знаменитые украинцы" и художественная литература о "событиях периода новейшей истории" в Украине и на Донбассе.

А в Мелитополе Запорожской области оккупанты провели целый рейд по библиотекам, во время которого изъяли украинские книги, якобы содержащие "неонацистскую пропаганду".

Россияне заявили, что в книгах якобы были инструкции насчет тому, как правильно травить газом российских солдат. Доказательств этого оккупанты не предъявили, зато изъяв немало книг, изданных на украинском языке. Такие демонстративные рейды захватчики проводят в Мелитополе едва ли не каждую неделю.

Как сообщал OBOZREVATEL, на временно оккупированных территориях Украины российские захватчики активизировали влияние на украинских детей. Посредством пропаганды в школах россияне хотят убедить несовершеннолетних в том, что Россия их якобы спасает.

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