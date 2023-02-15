Когда-то там бурлила жизнь: в сети показали, как выглядит сейчас железнодорожный вокзал в Мариуполе. Фото

Мариупольский городской совет показал кадры когда-то главной локации украинского туризма во временно оккупированном россиянами городе. Железнодорожный вокзал, через который ежедневно в гости и обратно домой проезжали сотни жителей, сегодня превращен в натуральное пристанище призраков.

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Кадры "русского мира" опубликованы на Telegram-канале мэрии. Жуткое зрелище повергает в тоску и удрученность.

"Место, откуда мы отправлялись путешествовать и первое место, которое видели, когда возвращались в родной Мариуполь. Теперь здесь сплошные развалины. Вот что принес нам "русский мир" – разрушение, обнищание, холод и смерть", – написали чиновники.

Но мариупольцев, которые считают дни до возвращения Украины, заверили, что захватчики не разрушат намерений построить новый европейский вокзал. Проект был готов до полномасштабного вторжения и обязательно будет воплощен в жизнь после победы над армией российских фашистов.

"Они не отнимут наши мечты и планы! Уже сейчас совместно с мариупольцами формируем видение будущего города после деоккупации", – подчеркнули в горсовете.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мариуполе местные жители вынуждены выстаивать многочасовые очереди на морозе, чтобы получить теплую пищу.

На въезде в оккупированный Мариуполь захватчики разместили блок-посты со снайперскими точками. Таким образом захватчики пытаются усилить контроль за въездом и выездом из города.