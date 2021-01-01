ВООЗ дозволила екстрене застосування вакцини Pfizer

Всесвітня організація охорони здоров'я дала дозвіл на екстрене застосування вакцини американо-німецької розробки Pfizer/BioNTech від коронавірусу, яка показує найвищу ефективність.

Відповідне рішення було прийнято 31 грудня 2020 року, передає УП. Тепер не тільки у світових країн, а й у Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), з'явилася можливість прискорити власні регулюючі процедури по затвердженню на імпорт і застосування препарату.

"Pfizer/BioNTech від COVID-19 стала першим подібним препаратом, який отримав дозвіл на екстрене використання. Ця вакцина відповідає обов'язковим критеріям безпеки та ефективності. Переваги її використання для боротьби із захворюванням компенсують потенційні ризики", – йдеться в повідомленні прес-служби ВООЗ.

Також там підкреслили, що ВООЗ цілодобово працює над оцінкою інших вакцин, які досягли стандартів безпеки та ефективності і закликає ще більше розробників звертатися за перевіркою та оцінкою.

Нагадаємо, РНК-вакцина від компанії Pfizer/BioNTech показує найвищу ефективність у 95%. Її мінусом є транспортування і зберігання при наднизьких температурах – мінус 60-90 градусів. Препарат також планує закуповувати й Україна, сказав недавно головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Ніби-то є домовленість з приватними логістичними фармацевтичними компаніями, які зможуть надати необхідні умови для транспортування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство охорони здоров'я України вже затвердило план по імунізації населення від COVID-19. Згідно з ним, протягом 2021-2022 років планують вакцинувати мінімум 50% жителів країни, це близько 20 млн. осіб. Самі щеплення будуть безкоштовними, їх робитимуть за бажанням громадян, тобто – не примусовою.