Сколько украинцев верят в победу в войне и на какой срок завершения боевых действий рассчитывают: результаты соцопроса

Абсолютное большинство украинцев (95%) верит, что наша страна сможет победить в развязанной Россией войне. Больше половины (63%) считает, что для этого нужно не менее полугода или больше времени.

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42% респондентов предположили, что для окончания боевых действий нужно полгода-год. 21% ответил, что для победы нужно больше года. Такими данными поделилась группа "Рейтинг", которая провела соцопрос с 10 по 13 февраля-2023.

"Воспоминания людей о 24 февраля 2022 года говорят о шоке, растерянности, неопределенности, неготовности. Несмотря на это сегодня, спустя год полномасштабного вторжения, вера в победу составляет 95%, тогда как еще в январе 2022 года составила 56%", – отметили исследователи.

При этом большинство граждан ощущает прямые или косвенные последствия полномасштабного вторжения. Не понесли потерь лишь 14%.

За последние полгода количество украинцев, которые потеряли родных, возросло почти вдвое (с 9 до 17%), как и возросло число тех, чьи близкие получили ранения (с 8 до 13%). В то же время фиксируется рост тех, кто говорит об ухудшении состояния здоровья (с 25 до 33%), а также уменьшение количества тех, кто говорит о потерях доходов (с 38 до 31%).

Когда респондентов спросили об их эмоциях, то оказалось, что отрицательные более выражены, чем положительные. Печаль (4.8) и злоба (4.6) преобладают радость (4.1) и вдохновение (4.3), между которыми расположился страх (4.2) и разочарование (4.1). А наиболее выраженными остаются волнение (5.0) и интерес (4.8), которые нельзя назвать однозначно положительными или отрицательными – это зависит от контекста.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Опрос, проведенный в ноябре этого года, показывает: даже в случае тактического ядерного удара со стороны России, 89% украинцев хотят продолжать борьбу с агрессором. Более того, 85% считают приемлемым окончанием войны только возвращение всех украинских территорий, включая Крым и Донбасс.

– В среднем 61% жителей стран Евросоюза верят в победу Украины в войне с РФ. Больше всех верят в наши силы граждане Польши (81%).

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