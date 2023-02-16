Сколько европейцев верят в победу Украины в войне против РФ: результаты опроса

В войне против государства-агрессора России Украину поддерживают не только европейские лидеры и правительства, но граждане их стран. 61% жителей стран Евросоюза считают, что наше государство выиграет в этом кровавом противостоянии.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса Eupinions, призванного определить мнения, настроения и предпочтения граждан Европы. Согласно полученным данным, в каждом государстве-члене ЕС число граждан, которые верят в победу Украины, колеблется от 51 до 81%.

При этом меньше всего таких в Италии – 51% и Германии – 55%, а больше всех верят в наши силы жители Польши – 81%.

Кроме того, большинство европейцев, а именно 68%, расценивают войну в Украине как нападение на всю Европу и считают, что только украинцы могут принимать решение о переговорах с государством-террористом.

Опрос, в ходе которого были опрошены почти 13 300 граждан ЕС, был проведен в декабре 2022 года. Более глубокий акцент был сделан на респондентов в Бельгии, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Польше и Испании.

Напомним: согласно данным опроса, проведенного ранее в Германии, подавляющее большинство немцев считают Россию страной, которая представляет наибольшую угрозу миру на планете. Такое мнение разделяют 82% респондентов. Всего два года назад, в 2021-м, только 32% немцев считали Россию одной из наибольших угроз миропорядку, 46% – Китай, а 58% – КНДР.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 65% взрослого населения США предпочитают, чтобы их страна помогала нашему государству в возвращении своих территорий, даже если это приведет к затяжному конфликту. Около 39% говорят, что Вашингтон помогает Киеву правильно, 28% – слишком много;

– даже в случае тактического ядерного удара со стороны России 89% украинцев хотят продолжать борьбу с агрессором. Более того, 85% считают приемлемым окончанием войны возвращение всех украинских территорий, включая Крым и Донбасс.

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