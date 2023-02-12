Даже в случае применения Россией тактического ядерного оружия 89% украинцев хотят продолжать борьбу с агрессором – соцопрос

Даже в случае тактического ядерного удара со стороны России, 89% украинцев хотят продолжать борьбу с агрессором. Более того, 85% считают приемлемым окончанием войны возвращение всех украинских территорий, включая Крым и Донбасс.

Видео дня

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в ноябре 2022 коммуникационным агентством Thekuskt CNC вместе с местными партнерами. Авторы опроса удивлены сплоченностю украинского населения и его решимостью защищаться от российской агрессии.

Согласно опроса:

89% украинцев готовы продолжать борьбу с российскими оккупантами, даже после применения Россией тактической ядерной бомбы. Очевидно риск, связанный с уступкой, они оценивают значительно выше возможной ядерной эскалации.

85% опрошенных украинцев не считают уход России к линии фронта образца 24.02.2022 приемлемым основанием для прекращения огня. Для них обязательным является возвращение Донбасса и Крыма.

72% требуют долгосрочных поставок оружия с Запада. Эти люди уверены, что страна никогда не будет в безопасности вне НАТО и в защите своей страны больше доверяют США и НАТО, а не ЕС.

"Сплоченность украинского населения, объединенного решимостью защищать собственную демократию от автократического ревизионизма России, является ключевой причиной удивительной стойкости Украины", – отмечают авторы опроса.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 78,5% украинцев оценивают будущее своей страны оптимистично. Этому не помешала даже полномасштабная война России против Украины;

Также большинство украинцев верят в то, что Украине удастся отразить наступление войск РФ, принесших в наше государство войну, разрушение, смерть и страдание. Также они убеждены, что 2023 год будет лучше, чем предыдущий.

Напомним, что ранее Кирилл Буданов заявил, что в марте 2023 года начнется большое контрнаступление Вооруженных сил Украины, которое завершится освобождением всей территории Украины в границах 1991 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!