Воины ВСУ получили новую партию модернизированных танков. Фото
К Вооруженным силам Украины поступила партия модернизированных и отремонтированных танков Т-64. Работы выполнило государственное предприятие "Харьковский бронетанковый завод", которое входит в состав "Укроборонпрома".
Об этом в пятницу, 21 мая,сообщила пресс-служба концерна на своем сайте. В сообщении сказано, что танки прошли капитальный ремонт "с элементами глубокой модернизации".
Отмечается, что модернизация помогла расширить боевые возможности танков и увеличить надежность их узлов, агрегатов и вооружения.
"Таким образом завод досрочно завершил выполнение контракта в рамках государственного оборонного заказа за 2021 год в условиях ограниченного финансирования", – заявили в компании.
Т-64 – основной боевой танк Сухопутных войск ВС Украины. В 2017 году в Украине началась масштабная модернизация этой модели боевой техники. Танк получил обновленный прицел ночного видения, современную радиостанцию, модернизированный двигатель.
Харьковский бронетанковый завод специализируется на диагностике, ремонте, переоборудовании и модернизации бронетехники (Т-80УД, Т-80Б, Т-80БВ (БВ-1, Б-1)), Т-64, Т-72, а также танковых двигателей.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
в конце апреля Житомирский бронетанковый завод передал украинским военнослужащим новую партию боевых машин пехоты. БМП-2 полностью готовы к боевому применению.
Кроме того, армейской авиации Сухопутных войск ВС Украины передали модернизированный вертолет Ми-8МТ. Его ремонтом занималось государственное предприятие "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон".
В марте украинские военные получили 26 БМП-1АК, которые по решению суда были принудительно изъяты у польского поставщика.
Ранее в том же месяце ВСУ передали модернизированные танки Т-72.