Воины ВСУ получили новую партию модернизированных танков. Фото

К Вооруженным силам Украины поступила партия модернизированных и отремонтированных танков Т-64. Работы выполнило государственное предприятие "Харьковский бронетанковый завод", которое входит в состав "Укроборонпрома".

Об этом в пятницу, 21 мая,сообщила пресс-служба концерна на своем сайте. В сообщении сказано, что танки прошли капитальный ремонт "с элементами глубокой модернизации".

Отмечается, что модернизация помогла расширить боевые возможности танков и увеличить надежность их узлов, агрегатов и вооружения.

"Таким образом завод досрочно завершил выполнение контракта в рамках государственного оборонного заказа за 2021 год в условиях ограниченного финансирования", – заявили в компании.

Т-64 – основной боевой танк Сухопутных войск ВС Украины. В 2017 году в Украине началась масштабная модернизация этой модели боевой техники. Танк получил обновленный прицел ночного видения, современную радиостанцию, модернизированный двигатель.

Харьковский бронетанковый завод специализируется на диагностике, ремонте, переоборудовании и модернизации бронетехники (Т-80УД, Т-80Б, Т-80БВ (БВ-1, Б-1)), Т-64, Т-72, а также танковых двигателей.

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