ВСУ усилились новыми боевыми машинами из Польши. Фото

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Общество
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ВСУ усилились новыми боевыми машинами из Польши. Фото

Вооруженным силам Украины передали 26 БМП-1АК, которые ранее по решению суда были принудительно изъятые у польского поставщика.

Как сообщает "Укроборонпром", военную технику подготовили к передаче на "Житомирском бронетанковом заводе".

Отмечается, что в 2017 году польская компания "WTORPLAST S.A." должна была поставить более 90 единиц техники для украинских военных. Однако было получено только 20 машин.

ВСУ усилились новыми боевыми машинами из Польши. Фото

В июле 2020 польский суд удовлетворил иск украинской стороны и обязал передать Украине 26 единиц техники Украины, а также вернуть авансовые платежи по контрактам и компенсировать судебные издержки – всего более 3 млн долларов.

В октябре 2020 года боевые машины пехоты попали на предприятие. Техника поступила в неудовлетворительном техническом состоянии и без документации. Поэтому специалисты предприятия сразу начали приводить машины в порядок.

ВСУ усилились новыми боевыми машинами из Польши. Фото

"Пришлось устранять последствия длительного хранения техники. Было проверено шасси, двигатели, подготовлена ​​необходимая документация и прочее. Сейчас машины полностью соответствуют техническим требованиям заказчика и прошли все необходимые испытания. Военное представительство их приняло. БМП готовы к отгрузке заказчику – Министерству обороны Украины", – сообщил глава завода Алексей Жуковец.

ВСУ усилились новыми боевыми машинами из Польши. Фото
ВСУ усилились новыми боевыми машинами из Польши. Фото
ВСУ усилились новыми боевыми машинами из Польши. Фото
ВСУ усилились новыми боевыми машинами из Польши. Фото
ВСУ усилились новыми боевыми машинами из Польши. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, воины ВСУ получили от Киевского бронетанкового завода пять отремонтированных танков Т-72 с улучшенными боевыми и техническими характеристиками.

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