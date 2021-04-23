ВСУ получили новую партию боевых машин. Фото

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Общество
1 минута
761
ВСУ получили новую партию боевых машин. Фото

Житомирский бронетанковый завод передал украинским военнослужащим новую партию боевых машин пехоты (БМП-2).

Об этом сообщается на сайте госконцерна "Укроборонпром", в состав которого входит предприятие (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что военная технику полностью готова к боевому применению.

"Работы выполнены с опережением графика при условиях ограниченного финансирования. Техника передана в соответствии с условиями государственного контракта, полностью готовой к боевому применению", – уточнили на предприятии.

Это уже вторая партия военной техники, которую Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ.

ВСУ получили новую партию боевых машин. Фото
ВСУ получили новую партию боевых машин. Фото
ВСУ получили новую партию боевых машин. Фото
ВСУ получили новую партию боевых машин. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте украинские военные получили 26 БМП-1АК, которые по решению суда были принудительно изъяты у польского поставщика.

Ранее в том же месяце ВСУ передали модернизированные танки Т-72.

УкраинаВооружениеУкроборонпромвоенная техника