ВСУ получили новую партию боевых машин. Фото

Житомирский бронетанковый завод передал украинским военнослужащим новую партию боевых машин пехоты (БМП-2).

Об этом сообщается на сайте госконцерна "Укроборонпром", в состав которого входит предприятие (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что военная технику полностью готова к боевому применению.

"Работы выполнены с опережением графика при условиях ограниченного финансирования. Техника передана в соответствии с условиями государственного контракта, полностью готовой к боевому применению", – уточнили на предприятии.

Это уже вторая партия военной техники, которую Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте украинские военные получили 26 БМП-1АК, которые по решению суда были принудительно изъяты у польского поставщика.

Ранее в том же месяце ВСУ передали модернизированные танки Т-72.