ВСУ получили партию модернизированных танков Т-72. Фото и видео

Воины Вооруженных сил Украины получили от Киевского бронетанкового завода (КБТЗ) пять отремонтированных танков Т-72 с улучшенными боевыми и техническими характеристиками.

Как сообщила пресс-служба Укроборонпрома, на машинах установили более мощный двигатель в 840 лошадиных сил, усовершенствовали ходовую часть гусеницами от танка Т-80 и улучшили приборы ночного видения современными электронно-оптическими преобразователями третьего поколения. Также в танках появились комплексы динамической защиты в и обновленная система противопожарного оборудования (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Еще одна особенность Т-72 – это возможность ведения огня высокоточными управляемыми ракетами "Комбат" производства КБ "Луч" с прицельной дальностью 4 км. Показательно, что указанные ракеты способны пробивать броню толщиной в 750 мм и полностью игнорировать динамическую защиту противника.

Кроме того, теперь модернизированные танки имеют комплект современной цифровой радиостанции и спутниковой навигационной системы. Благодаря такому оборудованию, боевые машины могут поддерживать связь с пехотными подразделениями для усиления взаимодействия на поле боя.

В целом все эти воплощенные новации позволили сделать Т-72 более защищенным и мобильным. Кроме того, значительно улучшились его огневые возможности и управление им.

"Танки Т-72 являются результатом переосмысления опыта ведения войны на востоке Украины. Мы комплексно подошли к ремонту и существенно улучшили тактико-технические характеристики машин, чтобы они лучше могли выполнять боевые задачи украинских защитников", – отметил директор КБТЗ Владимир Синявский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале США передали Военно-морским силам ВСУ 20 бронированных внедорожников "Хамви" и 84 надувные лодки различных типов. Церемония состоялась в Одессе на территории Военно-морской базы "Південь" в Практической гавани.