Вода из Симферопольского водохранилища в Крыму опасна, пить ее нельзя, – химик

Вода из Симферопольского водохранилища в оккупированном Россией Крыму загрязнена, ее нельзя использовать для питья.

Как заявил в эфире радио "Спутник в Крыму" кандидат химических наук, доцент кафедры общей и физической химии факультета биологии и химии Крымского федерального университета им. Вернадского Константин Работягов, река Салгир, питающая Симферопольское водохранилище, протекает от Ангарского перевала и проходит через все населенные пункты Салгирской долины.

"Невозможно контролировать объемы сбросов на этом пути. Более того, некоторые населенные пункты не оборудованы канализацией, поэтому все это попадает в Салгир, а потом – в водохранилище", – отметил он.

По словам эксперта, в наиболее удачном положении находятся жители прибрежных районов Южного берега Крыма, так как они потребляют родниковую воду из водозаборов, которые расположены в верховьях главной гряды Крымских гор.

Работягов посоветовал жителям долины перед употреблением воды несколько дней отстаивать ее в открытой таре и очищать при помощи бытовых фильтров. Он подчеркнул, что это позволит снизить объем взвеси и уменьшить неприятный запах.

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