Вода из Симферопольского водохранилища в Крыму опасна, пить ее нельзя, – химик
Вода из Симферопольского водохранилища в оккупированном Россией Крыму загрязнена, ее нельзя использовать для питья.
Как заявил в эфире радио "Спутник в Крыму" кандидат химических наук, доцент кафедры общей и физической химии факультета биологии и химии Крымского федерального университета им. Вернадского Константин Работягов, река Салгир, питающая Симферопольское водохранилище, протекает от Ангарского перевала и проходит через все населенные пункты Салгирской долины.
"Невозможно контролировать объемы сбросов на этом пути. Более того, некоторые населенные пункты не оборудованы канализацией, поэтому все это попадает в Салгир, а потом – в водохранилище", – отметил он.
По словам эксперта, в наиболее удачном положении находятся жители прибрежных районов Южного берега Крыма, так как они потребляют родниковую воду из водозаборов, которые расположены в верховьях главной гряды Крымских гор.
Работягов посоветовал жителям долины перед употреблением воды несколько дней отстаивать ее в открытой таре и очищать при помощи бытовых фильтров. Он подчеркнул, что это позволит снизить объем взвеси и уменьшить неприятный запах.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Крыму оккупационные власти собрались решать проблему с водой с помощью бурения новых скважин, а также опреснения морской воды и искусственных осадков. Однако ни одна из этих идей успехом не увенчалась.
В январе стало известно о пересыхании Аянского водохранилища.
О том, как исчезали водохранилища Крыма в 2020 году, – смотрите в фоторепортаже.