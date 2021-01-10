В Крыму пересохло важное водохранилище, которое обеспечивало жителей Симферополя. Видео

В оккупированном Крыму, где наблюдается настоящая катастрофа с водой, пересохло Аянское водохранилище. Как известно, оно поставляло жидкость жителям Симферополя.

Соответствующим видео поделился Анатолий Штирлиц на странице в Telegram. Так, в этом месте уже потрескалась земля (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца страницы).

Стоит отметить, что на видео видно, как от реки Аян остался только небольшой ручей, который впадает в маленькую лужу в низине.

Напомним, Аянское водохранилище – это водохранилище естественного стока в Симферопольском районе Крыма на реке Аян.

Построено и используется для водоснабжения города Симферополя: по 18-километровому подземному водоводу вода поступает в очистные сооружения на Петровских скалах.

Как сообщал OBOZREVATEL: