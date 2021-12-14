Во Львове женщина получила травму позвоночника из-за падения ветки в парке

Во Львове 13 декабря ветка дерева упала на 67-летнюю женщину. Она получила травму позвоночника и была госпитализирована.

Об этом Galnet рассказал заведующий отделения нейрохирургии восьмой городской больницы Остап Грищук. Инцидент произошел около 21:00 в Стрыйском парке, когда женщина гуляла с собакой.

У женщины диагностировали закрытую хребетную травму. Сейчас решается вопрос о методе лечения. Не исключено, что потребуется хирургическое вмешательство.

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"У пациентки травма хребта, травма позвонков и компрессионные переломы. Сейчас у нее постельный режим", – сказал врач, добавив, что функции центральной нервной системы не нарушены.

Отметим, что Львовскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую и Ривненскую области 13 декабря засыпало снегом. Непогода привела к отключению электроэнергии в десятках населенных пунктов.

Как сообщал OBOZREVATEL, на 14 декабря синоптики снова спрогнозировали в Украине дожди и мокрый снег в большинстве регионов страны.