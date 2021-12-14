Запад Украины засыпает снегом: дороги не успевают чистить, движение на трассах ограничено. Фото и видео

Львовскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую и Ривненскую области засыпало снегом. Дорожные службы работают почти круглосуточно для обеспечения бесперебойного проезда транспорта, а населённые пункты остаются без электричества.

В частности, на Франковщине из-за непогоды полностью без электроснабжения остались 43 населенных пункта, еще 41 – частично. Повреждение линий электросетей произошло в большей степени в гористой местности, передает "Суспільне" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В течение суток в равнинной части области выпало почти 80% месячной нормы осадков, в горах – примерно 50%.

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Кроме того, с 19:00 13 декабря на трех дорогах ограничили движение тяжеловесного транспорта. Речь идет о:

Н-10 Стрый – Черновцы – Мамалыга, км 16+462-204+008 (на всей протяженности);

Н-18 Ивано-Франковск – Тернополь, км 0+000 33+811 (на всей протяженности);

Р-21 Долина – Хуст, км 0+000, – 45+039 (на всей протяженности).

Во Львове к расчистке улиц привлекли почти всю уборочную технику. На дорогах работают более 2,5 тысяч коммунальщиков. Как сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, они будут работать даже ночью.

В управлении экологии призывали горожан избегать прогулок под деревьями, поскольку под тяжестью снега ветви могут падать и травмировать.

По прогнозам синоптиков, во Львове в течение вторника, 14 декабря, также будет снег. Прогнозируется и налипание мокрого снега.

В Ривненской области последствия непогоды преодолевают более 70 спецавто и более сто человек, рассказал спикер Службы автодорог области Дмитрий Леонтиюк, передает "Суспільне". По его словам, самая сложная ситуация на западе области.

Пробки возникают ситуативно, в основном из-за любителей летней резины, отметил Леонтиюк. Кроме того, в регионе была создана группа из представителей Службы дорог, Национальной полиции и ГСЧС для быстрого реагирования.

Сообщается также о сложностях с доездом медицинских работников в села. Одна "скорая" погрязла в селе Ульяновка. А в село Дмитровка фельдшеру пришлось идти пешком – из-за заносов авто не смогло проехать.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 6 декабря ночной снегопад спровоцировал многочисленные пробки на дорогах города. Проблемы с движением зафиксировали на правом и левом берегу столицы.