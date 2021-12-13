Мокрый снег и гололедица на дорогах: синоптики дали прогноз погоды на вторник. Карта

Погода в Украине во вторник, 14 декабря, будет облачной и влажной. Дожди и мокрый снег прогнозируют в большинстве областей страны.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра, опубликованном в Facebook. Осадки на территорию Украины принесет циклон JUSTUS. В частности, дождь и мокрый снег ожидается во всех регионах, кроме востока и юго-востока. Они будут идти преимущественно ночью.

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Днем осадки прогнозируются в Винницкой и Черкасской областях, а также на севере. Порывы ветра во вторник ожидают до 10 метров в секунду, его направление будет преимущественно северным.

Синоптики также предупредили жителей западных областей о гололедице на дорогах. Там объявили І уровень опасности.

Несмотря на гололедицу, на западе погода будет солнечной, но морозной. Температура воздуха днем -2 градуса, а ночью от -2 до -4. На севере страны днем также ожидается солнце и 1 градус с отметкой "минус". Ночью столбики термометров не будут опускаться.

В восточных областях днем прогнозируют +1...+3 градуса, а ночью -1...+1 градус. Существенных осадков в регионе, как отметили синоптики, не будет. На юге температура днем прогреется до +6 градусов, а ночью опустится до +2…+4.

В Киеве 13 декабря прогнозируется мокрый снег на протяжении всего дня. Температура и днем и ночью будет -1...+1 градус.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ожидается теплая погода в День святого Николая, 19 декабря. Перед праздником может быть небольшой мороз, но в дневные часы будут преобладать плюсовые температуры. Сильных холодов до конца декабря не ожидается.