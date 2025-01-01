Во Львове у памятника Степану Бандере состоялось памятное вече: люди несли с собой цветы и флаги. Фото и видео

В среду 1 января во Львове провели памятное вече по случаю 116-й годовщины со дня рождения председателя ОУН Степана Бандеры. Акцию устроили возле памятника Бандере, на площади Кропивницкого.

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Как рассказывают жители города, во время мероприятия капелла "Дударик" исполнила гимны Украины и Сечевых стрельцов. Также возле памятника Степану Бандере провели молебен за Украину.

Участники принесли к памятнику цветы, а также сине-желтые и красно-черные флаги.

Вечером люди провели уже традиционное факельное шествие по улицам Львова.

Как сообщал OBOZ.UA, на Донбассе людей поздравили с днем рождения Степана Бандеры еще 26 декабря. Акцию волонтеров "Львиного сердца" жители Донбасса встретили с удовольствием.

Степан Бандера родился в семье греко-католического священника 1 января 1909 года. Интересно, что фамилия "Бандера" испанского происхождения и означает "флаг".

Политикой Степан начал интересоваться в 1928 году, когда приехал во Львов на обучение в Политехнике.

Официально в то время Степан занимался просветительством: ездил от общества "Просвіта" в села Львовщины с лекциями. Неофициально – распространял подпольные издания и был связным ОУН.

В 1933 году Руководство украинских националистов назначило Бандеру краевым проводником ОУН и краевым комендантом боевого отдела ОУН-УВО.

"ОУН выступает против большевизма потому, что это система, с помощью которой Москва поработила украинскую нацию, уничтожив украинскую государственность. Большевизм методами физического уничтожения борется на украинских землях с украинским народом", - говорил он.

Из-за теракта с убийством министра внутренних дел Польши Бронислава Перецкого Бандере вынесли смертный приговор.

Однако казнить Степана не успели. Он отбыл пять лет в тюрьмах Польши, пока страну не захватили оккупанты.

Упрек роспропагандистов, якобы Бандера сотрудничал с фашистами, может опровергнуть любой честный историк. На самом деле, когда в июне 1941 года ОУН провозгласила Акт восстановления Украинского государства, нацисты возмутились и Бандеру арестовали и отправили в немецкий концлагерь "Заксенгавзен".

Отца Степана Бандеры большевики расстреляли в июле 1941 года, сестер отправили в советские лагеря. Братья Степана Василий и Олекса были замучены до смерти в концентрационном лагере "Аушвиц" в июле 1942 года.

В 1950-х Степана Бандеру в который раз избрали проводником ОУН. Кстати, он на это ответил "спасибо, смертный приговор принимаю". Ибо советские спецслужбы совершали на него покушения один за другим. Бандера отказался от охраны. И был убит в 1959 году.

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