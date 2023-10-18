Во Львове иностранец сбил женщину, а спустя три часа погиб в ДТП на том же месте. Фото

Во Львове иностранец, наехавший на женщину-пешехода, через несколько часов снова попал в ДТП на том же месте. Во время второй аварии мужчина получил телесные повреждения и погиб на месте происшествия.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области. По предварительным сведениям правоохранителей, авария произошла вечером 17 октября, примерно в 21:00 на улице Шевченко.

Водитель автомобиля "Ниссан", 50-летний иностранец, совершил наезд на 58-летнюю львовянку, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. В результате этого дорожно-транспортного происшествия женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована в реанимацию.

Видео дня

Несколько часов спустя, около 23:45, после того, как был оформлен первый аварийный случай на этом же участке дороги, произошла другая авария. Водитель автомобиля "Хонда Аккорд", 22-летний местный житель Львова, не наблюдавший за дорожной ситуацией и не сбавивший скорость движения, столкнулся с дорожными конусами и дорожным знаком "Оформление ДТП". Этот знак был установлен полицейским для обеспечения безопасности на дороге. Затем он совершил наезд на водителя, участвовавшего в предыдущей аварии и водителя эвакуатора, прибывшего на место предварительной аварии, чтобы вывезти поврежденный автомобиль "Ниссан".

После этого автомобиль "Хонда" также столкнулся со служебным автомобилем полиции, стоявшим с включенными проблесковыми маячками.

В результате столкновения водителя эвакуатора получил телесные повреждения и был госпитализирован, а водитель "Ниссана", иностранец в возрасте 50 лет, скончался на месте происшествия от полученных травм.

Правоохранительные органы задержали водителя автомобиля "Хонда" в соответствии с положениями статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, и ожидается, что вскоре суд определит меру пресечения для него.

В связи с ДТП, которое произошло в 21:00, следователи из отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины возбудили уголовное производство по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

В связи со вторым ДТП было инициировано уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет, а также лишение права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого ограничения.

Ранее в Киеве случилось страшное ДТП на Голосеевском проспекте. Столкнулись два автомобиля, в результате чего один въехал в бетонный блок. Движение на дороге было перекрыто.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева в пятницу, 13 октября, на Окружной дороге произошло тройное ДТП. В результате столкновения одна из машин съехала с дороги и оказалась на зеленой зоне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!