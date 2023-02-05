Вместо справки о месте жительства: как получить выписку в приложении ''Дія''. Инструкция

В приложении "Дія" теперь можно сгенерировать выписку о месте жительства, которая заменит "Справку о месте регистрации". Это можно сделать через несколько минут, после чего загрузить документ на свой гаджет в формате PDF.

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Об этом сообщили в Telegram МВД Украины. Там опубликовали инструкцию по получению соответствующей выписки (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

В частности, в первую очередь необходимо зайти в приложение "Дія" и нажать "Услуги". Далее – выбрать пункт "Справки и выписки", "Выписка о месте жительства" и нажать "Заказать выписку". В течение нескольких минут заявление будет проработано.

Если информация о человеке есть в реестре – выписка будет сформирована. Также можно заказать в приложении выписку о месте жительства своих детей. Есть возможность загрузить документ на телефон в PDF-формате в течение 24 часов.

Напомним: министерство цифровой трансформации планирует добавить военный билет в государственное приложение "Дія", однако сроки еще неизвестны. В то же время повестки через "Дію" рассылать не собираются.

Работа над цифровизацией военного учета со стороны Министерства обороны Украины началась еще до широкомасштабной войны, в частности, была проведена реформа изменения места жительства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что 2023 год будет новой эрой развития приложения "Дії", которое начнет работать и для юридических лиц и станет superapp;

– украинские ВПЛ имеют возможность оформления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг как в приложении Дія, так и обратившись в специализированные госорганы. Субсидия предоставляется по месту фактического проживания лица, но заключение договора аренды жилья не требуется.

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