В Минцифре рассказали, может ли появиться военный билет в Дії и будут ли рассылать через приложение повестки

Министерство цифровой трансформации планирует добавить военный билет в государственное приложение "Дія", однако сроки еще неизвестны. При этом повестки через "Дію" рассылать не собираются.

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Об этом интервью The Village Украина рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник. По его словам, работа по цифровизации военного учета со стороны Министерства обороны Украины началась еще до широкомасштабной войны.

В частности, была проведена реформа по изменению места жительства.

"Чтобы изменить место прописки, мужчине нужно было сняться с военного учета и стать на учет в другом месте, поэтому этого часто избегали, чтобы повестка их не нашла. А если менять место регистрации в "Дії", мы просто будем извещать, что определенный гражданин сменил адрес", – объяснил Баник.

Он добавил, что вызвавшее такую огласку постановление Кабинета министров урегулировало вопросы некоторых актов. Пока такая работа продолжается.

"Поэтому военный билет появится у "Дія" рано или поздно, но не могу сказать, что мы сейчас над этим работаем. Что касается повесток, то их в "Дії" не будет", – подчеркнул руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине утвердили новые правила ведения военного учета во время войны. Теперь военнообязанные смогут передавать информацию о себе в военкомат через портал Дія. К нему будут добавлены функции для территориальных центров комплектования (ТЦК) и военнообязанных, которые прописаны в постановлении Кабмина №1487.

Как сообщал OBOZREVATEL, вопрос учета военнообязанных и находящихся за пределами Украины резервистов в 2023 году получил законодательное оформление. Теперь дипучреждения будут организовывать военный учет украинцев за границей и будут заниматься возвращением мужчин домой во время мобилизации.

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