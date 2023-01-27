Украинские переселенцы могут оформить жилищную субсидию: куда нужно обращаться и какие нужно документы

Украинские ВПЛ (внутренне перемещенные лица) имеют возможность оформления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг как в приложении Дія, так и обратившись в специализированные госорганы. Субсидия предоставляется по месту фактического проживания лица, но заключение договора аренды жилья не требуется.

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При этом состав семьи отмечается в декларации. Об этом сообщается на Правительственном портале.

Куда следует обращаться ВПЛ?

в центры предоставления админуслуг;

к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества;

в сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

Также жилищную субсидию можно оформить в электронной форме, выбрав один из сервисов. Речь идет о:

портал Дія;

веб-портал Пенсионного фонда Украины;

мобильное приложение Пенсионного фонда Украины (доступно для Android и IOS).

Какие документы должны иметь ВПЛ для получения субсидии?

Заявление о назначении субсидии (по установленной форме); право на доходы и расходы (по установленной форме); данные о жильцах семьи; паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП). справка, подтверждающая статус внутриперемещенного лица.

Отмечается, что размер финансовой помощи ВПЛ зависит от цены на коммуналку, которыми пользуется семья, а также от уровня ее доходов. Но пособие на проживание не учитывается в совокупный доход при назначении жилищной субсидии.

OBOZREVATEL ранее сообщал, что в Украине скорректировали правила выплаты компенсации работодателям, нанимающим переселенцев. В частности, для бизнеса ввели условие продолжительности трудоустройства таких лиц. Если это правило будет нарушено, деньги придется вернуть государству.

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