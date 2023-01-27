Украинские переселенцы могут оформить жилищную субсидию: куда нужно обращаться и какие нужно документы
Украинские ВПЛ (внутренне перемещенные лица) имеют возможность оформления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг как в приложении Дія, так и обратившись в специализированные госорганы. Субсидия предоставляется по месту фактического проживания лица, но заключение договора аренды жилья не требуется.
При этом состав семьи отмечается в декларации. Об этом сообщается на Правительственном портале.
Куда следует обращаться ВПЛ?
- в центры предоставления админуслуг;
- к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества;
- в сервисном центре Пенсионного фонда Украины.
Также жилищную субсидию можно оформить в электронной форме, выбрав один из сервисов. Речь идет о:
- портал Дія;
- веб-портал Пенсионного фонда Украины;
- мобильное приложение Пенсионного фонда Украины (доступно для Android и IOS).
Какие документы должны иметь ВПЛ для получения субсидии?
- Заявление о назначении субсидии (по установленной форме);
- право на доходы и расходы (по установленной форме);
- данные о жильцах семьи;
- паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).
- справка, подтверждающая статус внутриперемещенного лица.
Отмечается, что размер финансовой помощи ВПЛ зависит от цены на коммуналку, которыми пользуется семья, а также от уровня ее доходов. Но пособие на проживание не учитывается в совокупный доход при назначении жилищной субсидии.
OBOZREVATEL ранее сообщал, что в Украине скорректировали правила выплаты компенсации работодателям, нанимающим переселенцев. В частности, для бизнеса ввели условие продолжительности трудоустройства таких лиц. Если это правило будет нарушено, деньги придется вернуть государству.
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