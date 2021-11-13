Владельцев травматического оружия в Украине вызовут на учения, – Монастырский

Украина проведет учения по территориальной обороне возле границы с Беларусью. На них созовут владельцев травматического оружия.

Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский. По его словам, разрешений на такой вид оружия выдано более 200 тысяч.

Идея проведения учения обсуждалась на заседании Совета национальной безопасности и обороны 10 ноября. Ее поддержали президент Владимир Зеленский и министр обороны Алексей Резников.

После этого министр поручил Нацполиции поднять все общественные формирования по охране общественного порядка и госграницы, у которых есть право на ношение травматического оружия.

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"Таких разрешений выдано более 200 тысяч. Эти люди должны быть созваны на учения", – сказал Монастырский.

Он добавил, что учения состоятся в течение месяца.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина начала переброску к границе с Беларусью дополнительных сил. Всего планируется, что к охране будут привлечены 8,5 тысяч силовиков.