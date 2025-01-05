'Вітати' или 'поздоровляти': как правильно говорить по-украински

Праздничный сезон в разгаре. Для выражения поздравления в разговорной речи обычно используют слова "вітати" і "поздоровляти", имеющие несколько разные оттенки значений.

Видео дня

Языковед Ольга Багний, автор и ведущая программы "Правильно на украинском", рассказала о разнице между этими словами. Оказывается, вариант "поздоровляю" – не русизм.

Слово "приветствовать" можно заменить синонимами:

поздоровляти;

віншувати;

ґратулювати.

"Вітати" обычно используется для более формальных поздравлений, а также при встрече с людьми, которых мы знаем не очень хорошо или совсем не знаем: "вітаю!". Это универсальное слово, подходящее для любого времени суток и любого повода.

"Поздоровляти" чаще используется для выражения поздравления по поводу какого-то особого события, достижения или праздника.

Например:

Поздоровляю вас зі святом!

Поздоровляю з успішною здачею іспитів!

Поздоровляю з перемогою!

Ґратулювати – это еще один глагол, который используется для выражения поздравления по поводу достижения, победы или особого события. "Ґратулювати" имеет более формальный и торжественный оттенок, чем "вітати" або "поздоровляти".

Оно часто используется в официальном общении или при обращении к людям, с которыми мы находимся на формальных отношениях.

Украинский язык богат и благозвучен, а правильный выбор слова поможет вам создать более точное и выразительное высказывание.

OBOZ.UA также рассказывал, что слово "презент" кажется осовремененным вариантом "подарка". На самом деле, эта лексема издавна существовала в украинском языке. Ее использовал даже классик Иван Котляревский в своей "Энеиде". Подробнее о том, какие есть синонимы к слову "подарок" – читайте в материале.

Также OBOZ.UA объяснял, как правильно на украинском – Водохреще или Водохреща.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.