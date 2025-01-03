Постоянно путают: как правильно на украинском – Водохреще или Водохреща

Зимние праздники продолжаются, а это значит, что сейчас самое время ближе познакомиться со словами украинского языка, которые эти праздники называют и описывают. Так в народе Крещения Господне называется Водохреще. Или все же Водохреща?

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OBOZ.UA попытался разобраться с нюансами. А заодно и выяснить, куда правильно ставить ударение в этом слове. Ведь и здесь бытуют два варианта – ударение ставят либо на второй, либо на четвертый слог.

Если изучить словари, то они в основном отдают предпочтение варианту "Водохреще". Именно такой вариант фиксируют Большой толковый словарь современного языка, Орфографический словарь украинского языка и Словарь церковно-обрядовой терминологии.

А вот Словарь украинского языка в 20 томах представляет его как основной, но при этом указывает еще две опции: "Водохреща" и "Водохрещі". Также можно найти вариант "Водохрестя", а вдобавок еще и "Йордан" – в честь реки, в которой крестился Иисус.

Примечательно, что в литературе можно встретить все эти варианты:

В Гринчаків уже з Водохреща не було з чого спекти й прісного коржа (Михаил Стельмах);

Тріщи не тріщи, вже минули Водохрещі (поговорка);

Недовго й тяглися їх любощі; після Водохрестя заслав Грицько старостів до Христі (Панас Мирный);

На Йордан готувалась велика забава (Юлиан Опильский).

Таким образом можно утверждать, что нормативным для украинского языка является вариант Водохреще. Им лучше использоваться в деловой речи и на официальном уровне. Если же в разговорном языке вы используете вариант Водохреща, ошибкой это тоже не станет.

Что касается ударения, то здесь словари единодушны – оно должно падать на второй слог. То есть говорим ВодОхреще, ВодОхреща, ВодОхрещі. Но если вы хотите воспользоваться более полной формой слова, то здесь уже ударение будет иным – ВодохрЕщення.

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