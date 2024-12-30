Как еще назвать на украинском подарки: удачные синонимы

Праздничный сезон в разгаре. Предновогодний период полон приятной суеты – нужно украсить дом запланировать праздничное меню и, конечно же, выбрать подарки.

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Кстати, слово "подарки" имеет несколько интересных синонимов. Языковед Ольга Багний, автор и ведущая программы "Правильно на украинском", рассказала детали.

Вместо слова "подарок" можно сказать:

презент;

дар;

сюрприз;

гостинець;

підношення.

Есть также интересная лексема "почастунок", которую можно употреблять, если подарок съедобный.

Сюрприз чаще всего используется в значении неожиданного подарка.

"Дар" имеет несколько значений:

подарок;

то, что преподносят или жертвуют;

талант к чему-то.

Гостинец – какая-то вещь или лакомство, которое обычно привозят, приносят или передают откуда-нибудь в подарок.

Приводим и примеры употребления:

Попід дібровою стоять Вози залізної тарані: То щедрої гостинець пані (Тарас Шевченко).

Другого дня вранці Зося і Теодозя прилетіли вже до Серединських в гості, ніби подякувати їм за гостинець для дочки (Іван Нечуй-Левицький).

Дарунок цей подяки навряд чи вартує, але чогось іншого запропонувати не можу (Емілі Бронте).

Купив я йому в подарунок краватку й пішов (Михайло Коцюбинський).

Мама, збираючись уже йти, звично провела помадою по губах (цього вона не забуває), потім добула з шафи сюрприз для Порфира (Олесь Гончар).

Було як поїде в Київ, то й навезе нам гостинців хороших: матусі очіпок, шовком гаптований, чи плахту червону; мені доброго намиста або стрічок. (Марко Вовчок).

Любопытно, что слово "презент" кажется осовремененным вариантом "подарка". На самом деле, эта лексема издавна существовала в украинском языке. Ее использовал даже классик Иван Котляревский в своей "Энеиде":

На себе панцир натягає, Палаш до бока прив'язав; Насилу щит підняв чудесний. Не легкий був презент небесний.

Кстати, в Украине до прихода советской власти главным героем зимних праздников был Святой Николай, олицетворявший доброту, щедрость и заботу о детях. Но образ Деда Мороза имеет давнюю историю, праобразы встречаются и в славянской мифологии. Как называть Деда Мороза на украинском или кем его можно заменить – читайте в материале.

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