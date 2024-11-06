Виноват дефицит: зачем в СССР женщины хранили колготки в морозилке

СССР вполне обоснованно называли страной постоянного дефицита. И постоянная нехватка даже обычных товаров ежедневного потребления формировала у людей очень странные привычки.

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Например, граждане СССР превращали свой балкон в склад хлама, сохраняя сломанные и лишние вещи на всякий случай. На веревке с только что выстиранными вещами сушили также пластиковые пакеты. А вот в основном пустой морозилке иногда можно было найти женские колготки. OBOZ.UA разбирался, зачем этот предмет хранили в холоде и откуда пошел этот совет.

На самом деле, рекомендацию класть колготы в холодильник в 1980-е гг. публиковали даже советские женские журналы. Считалось, что такое хранение делает капроновое волокно более крепким и колготки дольше остаются целыми – не рвутся и не страдают от затяжек.

Насколько это соответствовало реальности, сказать сложно – вряд ли кто-нибудь проводил соответствующие тесты. Однако женщины Страны Советов, знавшие, что следующую пару им удастся достать, скорее всего, нескоро, шли на такой лайфхак, чтобы хотя бы попытаться сохранить имеющееся.

Более того, метод совершенствовали самостоятельно. Некоторые, например, намачивают колготки, прежде чем положить их в морозильную камеру.

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