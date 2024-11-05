Почему в СССР не меняли шины на авто на зиму: зачем вставляли гвозди

В современном мире смена шин на зимние перед наступлением холодов является обычной практикой. Это позволяет сделать поездки более безопасными на скользких дорогах. Однако в СССР ситуация была совсем другой.

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Большинство водителей не имели возможности приобрести специальные зимние шины и использовали разные уловки, чтобы обеспечить безопасность на дороге зимой. OBOZ.UA предлагает узнать, почему в СССР не меняли летние шины на авто перед началом морозов, и к чему прибегали водители, чтобы авто не скользило по заснеженным дорогам.

Почему не было зимней резины

Во времена СССР понятие "зимняя резина" практически не существовало, а водители имели свои лайфхаки для преодоления зимних условий. В отличие от настоящего, где за отсутствие зимних шин можно получить штраф, советские водители обходились другими методами безопасности.

Что делали водители

Вместо специализированных зимних шин автомобилисты использовали два комплекта всесезонных шин. Обычно новый комплект оставляли на зиму, а летом ездили на изношенных шинах. Это было не только экономичным решением, но и удобным, поскольку выбор зимних шин в то время был крайне ограничен. В стране просто не существовало массового производства зимней резины, и водители искали альтернативные способы.

Кроме того, автомобилисты пытались избегать поездок в снежную и морозную погоду, чтобы лишний раз не подвергать машину риску. Собственный автомобиль был предметом роскоши, и водители предпочитали общественный транспорт, особенно зимой. Такой подход снижал спрос на специализированные зимние шины, поскольку многие автолюбители ограничивали использование авто в зимние месяцы.

Однако для тех, кто нуждался в регулярных поездках, существовали специальные методы улучшения сцепления колес с дорогой. Один из самых распространенных способов был – установка цепей на колеса. Цепи обматывали колесо, образуя своеобразный протектор, позволявший лучше держаться на скользкой дороге. Этот метод был надежным и заметно повышал безопасность движения.

Гвозди в колесах

Другой популярной хитростью было "шипование" колес. Водители вбивали в протектор небольшие гвозди, шурупы или болты, пытаясь имитировать шипы зимней резины. Такой метод, хоть и был далек от заводских технологий, все же обеспечивал лучшее сцепление с поверхностью дороги. Но эффективность такого самодельного шипования оставалась низкой, поскольку саморезы часто выпадали, а шины быстро изнашивались.

Первая специализированная зимняя шина, получившая название АИ-168У "Снежинка", появилась в СССР только в 1980-х годах. Ее выпустил Уральский шинный завод и стала настоящей легендой среди автомобилистов. У "Снежинки" был уникальный протектор, улучшавший сцепление на снегу и льду, но даже тогда массового перехода на зимнюю резину не произошло. Шины оставались редкостью, и большинство водителей продолжали пользоваться проверенными методами.

В общем, отсутствие зимних шин в СССР было обусловлено многими факторами, в частности, ограниченным производством автомобилей, сложностью их приобретения и стремлением сэкономить водителей. Потому советские автолюбители находили способы приспособиться к зимним условиям без дополнительных затрат.

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