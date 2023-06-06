Видны только крыши домов: как выглядит район Антоновского моста в Херсоне. Фото и видео

В районе Антоновского моста в Херсоне из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС сильно повысился уровень воды. В частном секторе дома затопило настолько, что виднеются только крыши.

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Соответствующие фото и видео опубликовало издание "Мост: Херсон". Также отмечается, что течение достаточно сильное (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Напомним: ночью 6 июня российские военные преступники подорвали Каховскую гидроэлектростанцию в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка на Херсонщине. В результате разрушения дамбы и не подлежащей восстановлению станции вода в Каховском водохранилище начала стремительно спадать и под угрозой подтопления оказалось более 80 населенных пунктов.

Жители одного из затопленных населенных пунктов Херсонского района показали, как спасают вещи из домов. Вода в них дошла уже практически до потолка. На опубликованных кадрах видно, что под потолком плавает стиральная машина, стол и прочее имущество.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– также из-за подрыва российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции Кинбурнская коса, расположенная на побережье Николаевской области, может временно стать островом. Такая ситуация, как ожидается, усложнит логистику путинской армии;

– после подрыва оккупантами Каховской ГЭС работники ГСЧС в Херсоне развернули работу эвакуационных пунктов. По состоянию на 17:20 6 июня спасатели уже эвакуировали 1300 граждан.

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