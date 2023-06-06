'Вода почти под потолком': жители Херсона показали, как спасают ценные вещи из домов. Видео

Жители одного из затопленных населенных пунктов Херсонского района показали, как спасают вещи из домов. Вода в них дошла уже практически до потолка.

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Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал "Х**овый Херсон". На них видно, что под потолком плавает стиральная машина, стол и другие вещи (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Такие у нас дела плохие. Достаем последние уцелевшие вещи", – отметил на видео местный житель.

Кроме того, на опубликованном фото с улицы видно, что над водой уже виднеются только крыши домов, а уцелевших животных пытаются эвакуировать лодками.

Напомним: 6 июня Украину всколыхнула новость об очередном террористическом акте российских войск, который, по словам президента Владимира Зеленского, стал величайшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. Оккупанты уничтожили Каховскую ГЭС на Херсонщине. Характер разрушений на стратегическом объекте четко указывает, что дамба была взорвана изнутри.

"Это самый опасный террорист в мире. И потому поражение России – поражение, которое мы все равно обеспечим, – будет наиболее весомым вкладом в безопасность нашего с вами региона, нашей Европы и всего мира", – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– украинские власти и волонтеры продолжают эвакуацию мирных жителей Херсонской области, которая стихийно страдает наводнением, спровоцированным Россией после подрыва Каховской ГЭС. Волонтеры гребут безлюдными улицами городов и поселков, разлившимися в реки, а на фоне слышны звуки обстрелов;

– гауляйтер оккупированной части Херсонщины Владимир Сальдо заявил, что на левом берегу области якобы люди почти не почувствовали прибытие воды. Обращение он записал на фоне затопленного центра Новой Каховки.

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