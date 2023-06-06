'Главная цель – спасти жизнь': работники ГСЧС в Херсоне развернули работу эвакуационных пунктов. Фото

После подрыва российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Херсоне развернули работу эвакуационных пунктов. По состоянию на 17:20 6 июня спасатели уже эвакуировали 1300 граждан.

Видео дня

Об этом сообщил глава ГСЧС Сергей Крук. "Наша главная цель – спасти жизнь!" – отметил он.

В эвакуационных пунктах специалисты оказывают психологическую и медицинскую помощь всем нуждающимся.

Крук отметил, что Россия уже второй раз пытается отобрать дом у невинных людей, которые пострадали от оккупации террористов.

В настоящее время к ликвидации катастрофы привлечены 500 человек и 160 единиц техники ГСЧС из 11 областей Украины. А из Киева на помощь людям отправили технику повышенной проходимости, лодки, болотоходы "Богун", плавающие транспортеры, мобильные очистные станции и транспортные средства для подвоза питьевой воды.

По словам спикера ГСЧС Александра Хорунжого, на месте чрезвычайной ситуации работает вся необходимая техника.

"Привлекаются силы и средства ГСЧС из соседних областей. На местах развернуты пункты оказания помощи, где работают психологи. Налажено взаимодействие со всеми службами для оперативного реагирования. Людей в беде ни в коем случае не оставим. Пока сил и средств на месте хватает", – сообщил он.

Спикер отметил, что жителям прибрежных территорий следует прислушиваться к советам оперативных служб и как можно быстрее эвакуироваться. И не забывать при этом о своих животных – по возможности забрать их с собой или отпустить, чтобы они могли спастись.

Напомним, о взрыве на Каховской гидроэлектростанции имени П. С. Непустого российские пропагандистские информационные источники начали массово сообщать около 3:00 во вторник, 6 июня.

В "Укргидроэнерго" заявили, что ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Кроме того, часть территории будет затоплена, некоторые населенные пункты останутся без водоснабжения, а южному региону грозит экоцид, есть потенциальная опасность для временно оккупированной Запорожской АЭС.

В населенных пунктах Херсона, попадающих в зону подтопления, объявили эвакуацию населения. Фиксируется повышение уровня воды ниже по течению Каховского водохранилища.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!