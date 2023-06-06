Кинбурнская коса может стать островом: Гуменюк объяснила кратковременные последствия подрыва Каховской ГЭС

Из-за подрыва российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции Кинбурнская коса, расположенная на побережье Николаевской области, может временно стать островом. Такая ситуация, как ожидается, усложнит логистику путинской армии.

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Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк. "Подтопление может быть достаточно критическим, вплоть до того, что временно полуостров может стать островом", – сказала она.

Но, по ее словам, это повлечет за собой проблемы в логистике врага. Хотя оккупанты и сейчас не находятся на косе постоянно, они используют ее западную часть, откуда совершают обстрелы.

"Используется ими как непосредственно огневая позиция: они прибывают туда, обстреляли и ретируются, осознавая, что сразу получат ответ", – пояснила Гуменюк.

Кроме того, она рассказала, что в преддверии теракта на Каховской ГЭС не было никаких признаков, что захватчики к этому готовятся. Пока же левый берег Херсонской области страдает от затопления больше правого. В то же время российские минно-взрывные заграждения дрейфуют по реке Днепр и могут взрываться.

Напомним, о взрыве на Каховской гидроэлектростанции имени П. С. Непорожнего российские пропагандистские информационные источники начали массово сообщать около 3:00 во вторник, 6 июня.

В "Укргидроэнерго" заявили, что ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Кроме того, часть территории будет затоплена, некоторые населенные пункты останутся без водоснабжения, а южному региону грозит экоцид, есть потенциальная опасность для временно оккупированной Запорожской АЭС.

В населенных пунктах Херсона, попадающих в зону подтопления, объявили эвакуацию населения. Фиксируется повышение уровня воды ниже по течению Каховского водохранилища.

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