Вернулся с заработков, чтобы стать на защиту Украины: в боях на Донетчине погиб защитник из Винницы. Фото

В боях в Донецкой области погиб защитник из Винницы Михаил Гончарук. Мужчина вернулся с заработков, чтобы стать на защиту Украины.

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Об этом сообщает местное издание "Винница.info". Михаил отдал свою жизнь за независимость нашего государства 27 марта в районе населенного пункта Орехово-Васильевка во время выполнения боевого задания.

Герою было 56 лет. Он защищал Украину в составе 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады. Несмотря на два ранения, Гончарук всегда возвращался обратно на фронт.

Мужчина любил Украину больше всего и искренне верил в ее светлое будущее. Он долгое время ездил на заработки, однако, когда Россия начала широкомасштабную войну, сразу вернулся в Украину и стал на защиту Родины.

У Михаила остались жена, дочь и сын.

Напомним, на войне с российскими оккупантами погиб молодой военнослужащий ВСУ Александр Радчук из Волынской области. Он пал в бою за Украину под Авдеевкой Донецкой области.

В районе Водяного Донецкой области в результате российского артиллерийского обстрела позиций ВСУ погиб наш воин Березюк Владимир Владимирович, уроженец села Писаревка Хмельницкой области. Он служил в 53-й отдельной механизированной бригаде им. князя Владимира Мономаха (в/ч А0536).

В боях с российскими оккупантами под Донецком 27 марта погиб врач-стоматолог Михаил Гапоненко. Мужчина защищал Украину с 2014 года в рядах 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Под Угледаром 8 марта погиб один из создателей сети музыкальных школ Rock School 36-летний Владимир Бульба. Благодаря ему сотни детей и взрослых впервые в жизни взяли в руки музыкальные инструменты, научились играть. У бойца остались жена и 8-летняя дочь.

– На востоке Украины также погиб актер театра и кино Антон Прасоленко. Об этом стало известно 30 марта 2023 года. Герой получил серьезное ранение, был доставлен в госпиталь, но спасти его жизнь не удалось.

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