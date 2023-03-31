Перевел бродвейский мюзикл и учил музыке: на фронте погиб основатель киевской ''Рок Школы''

На фронте 8 марта погиб один из создателей сети музыкальных школ Rock School 36-летний Владимир Бульба. Благодаря ему сотни детей и взрослых впервые в жизни взяли в руки музыкальные инструменты, научились играть. У бойца осталась жена и 8-летняя дочь.

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Открыл альтернативную музыкальную школу

Владимир Бульба хорошо известен в кругу музыкантов. Он вместе с супругой Натальей еще в 2012 году на свои свадебные деньги, отложенные на путешествие, открыл первую "Рок Школу" в Киеве. Это был уникальный проект, не похожий ни на какие другие школы.

Тут у любого взрослого или ребенка есть шанс научиться игре на музыкальных инструментах, стать артистом, участвовать в конкурсах. Сам Владимир в одном из интервью рассказывал, что самому младшему ученику школы было четыре года, а самому старшему – 75.

"Эта музыкальная школа повлияла на жизнь многих людей. Я и сама там училась, участвовала в концертах", – рассказывает подруга семьи Жанна Цвир.

С Володей Жанна познакомилась еще в 2006 году. Она вспоминает, что кто-то из друзей привел его на "Игры толкиенистов".

"Володя тогда еще не был таким крутым и известным создателем "Рок Школы". Мы были молодыми, он легко влился в нашу компанию. Он был веселым, очень общительным, много шутил. Но никогда не старался быть центром компании, чтобы привлечь к себе внимание. Он никогда ничем не хвастался, был внимательным к собеседнику и это очень располагало", – говорит Жанна.

Во время фестиваля в Шешорах в 2009 году Володя познакомился со своей будущей женой Натальей. Потом они вместе снимали квартиру в Киеве.

"Вова не был таким музыкантом, который участвует в какой-либо группе или пишет песни. Но он всегда любил играть на инструментах, причем на всех. Помню, он приходил на нашу съемную квартиру, мы с Наташей чем-то занимаемся, а он начинает отбивать какой-то ритм на кастрюлях", – говорит Жанна.

К музыке у Володи было свое отношение – он использовал ее как средство коммуникации. Это же он пытался донести и до детей – влюбиться в музыку.

В свою альтернативную музыкальную школу Володя набирал и учителей по особому принципу.

"Не было такого, что он набирал в школу учителей с дипломами консерватории. Он чувствовал человека, понимал, сможет ли тот работать с людьми, обучить музыке или нет. Если он понимал, что учитель горит своим делом, пусть хоть и сам самоучка, но может научить музыке, то брал такого человека на работу", – продолжает Жанна.

Она вспоминает, что в 2014 году он стал брать на работу беженцев из Донецка и Луганска. Причем разговаривал он на украинском языке. Кандидаты удивлялись, думали, что он странный, но хоть на работу берет.

А теперь они пишут, какими же были глупыми, не понимали, каким толерантным человеком был Володя. Он не только принимал людей из Донецка и Луганска, но и помогал им устроиться.

Кстати, Владимир с Натальей примерно тогда же, в 2014-м, вместе перешли на общение только на украинском языке, хотя до этого Володя был русскоязычным.

Из программиста – в музыканты

Владимир Бульба по образованию был программистом, окончил НТУУ "КПИ". Но перспектива многочасового сидения над кодом его совершенно не привлекала.

Вместе с другом Назаром Вороной, а также братом Юрием и подругой Галиной Дубовик они создали веб-студию "Веб-ателье". Правда из-за глобального финансового кризиса вынуждены были закрыться.

После этого Владимир кардинально поменял направление деятельности, устроился в компанию "Музторг", которая занимается продажей музыкальных инструментов и оборудования. Там он, по словам Назара Вороны, приобщился к организации музыкальных ивентов, помогал с организацией рок-фестивалей. Это и подтолкнуло его к созданию проекта своей жизни – Rock School.

"Владимир был фанатом фильма School of Rock с Джеком Блэком в главной роли. Именно этот фильм и вдохновил его на создание "Рок Школы". Он даже в каких-то моментах был очень похож на главного героя фильма Дьюи Финна. Знаете, он был из тех людей, которые постоянно барабанят по тому, что попадется под руку, или хватают любой инструмент – гитару или клавиши, или какую-то дудку, и начинают играть, создавая ритм и звук, хотя и не всегда уместно – например, во время совместной работы в офисе", – говорит Назар.

В какой-то момент компания "Музторг", в которой работал Владимир, рассматривала возможность открытия собственной музыкальной школы в партнерстве с другим учебным заведением. Но потом отказалась от этого.

"Но Владимира настолько увлекла эта идея, что они вместе с женой Натальей решили на свой страх и риск вложить средства, которые откладывали на свадебное путешествие. Это были все их сбережения. Привлекли к проекту своего брата Юрия и коллегу, и при поддержке компании "Музторг" 12 ноября 2012 года открылось первое отделение "Рок Школы" на метро "Университет", в небольшом подвальном помещении на две музыкальные аудитории. Школа называлась Muztorg School с рекламным лозунгом "Школа для рокеров от 5 до 95 лет". Позже я также присоединился к команде как айтишник", – продолжает Назар.

Школа стала воплощением мечты

С момента открытия "Рок Школа" переживала все те же события, что и вся Украина. Во время Евромайдана школа на Подоле превратилась в пункт обогрева и отдыха для друзей и коллег – участников Майдана. После Майдана школа развивалась, открылись два новых отделения в Киеве. Все шло хорошо до эпидемии Covid-19.

"Тогда школа оказалась на грани существования. Владимиру пришлось избавиться от автомобиля, пересесть на велосипед. Но он не слишком расстроился, даже говорил, что открыл для себя новый мир, и что на велосипеде в городе удобнее и полезнее, никаких пробок", – вспоминает Назар.

Уже в 2021 году открыли еще одно – уже пятое отделение Rock School.

"Владимир все рабочие отношения строил на дружеской основе, поэтому у "Рок Школы" всегда была своя уникальная атмосфера. Он вдохновлял всех вокруг своей энергией и рвением, был очень харизматичным. И сама школа – это сочетание бизнес-идеи и хобби, по сути, мечты Владимира, в котором вопрос дохода зачастую был второстепенным. Как только школа выходила в плюс, средства вкладывались в новые проекты. Он даже сам иногда шутил: "Как мы все еще не закрылись"?" – говорит партнер по бизнесу.

Пой на украинском

Идея Rock School заключалась не только в том, чтобы обучать музыке, а еще и в том, чтобы создавать музыкальное коммьюнити, пространство для самовыражения, объединить музыкантов, готовых делиться опытом с учениками. А главная миссия – облегчить для всех желающих доступ в мир музыки и помочь сделать шаг к своей мечте. Поэтому Владимир постоянно находился в поиске и реализовывал новые идеи.

В 2015 году школа начала организовывать Rock Camp – детские лагеря во время каникул. Задачей Rock Camp для детей было создание рок-групп и подготовка к выступлению. Кроме того, среди вожатых были старшие ученики Rock School, и такой подход уже основывал некую традицию поколений в "Рок Школе".

А в 2016 году "Рок Школа" во главе с Владимиром начала конкурс школьных рок-групп School Bands Battle. В жюри – известные украинские музыканты и представители индустрии, призы от спонсоров, и главное – настоящая сцена для начинающих рокеров. Конкурс проводился ежегодно, и даже в 2022 году Владимир, находясь на фронте, приложил большие усилия для его организации.

В 2019 году Владимир придумал и запустил в рамках Rock School проект "Пой на украинском", где ученики, преподаватели школы и гости – известные музыканты – вживую исполняют каверы мировых хитов в украинском переводе.

Одна из этих песен прозвучала на похоронах Владимира: "Сходи до неба" (Stairs to Heaven).

Кстати, одним из преподавателей в школе был Андрей Антоненко (Riffmaster). Когда его вместе с Юлией Кузьменко и Яной Дугарь задержали по абсурдному обвинению, Владимир активно их поддерживал, организовал обучение в школе для детей Андрея. Вместе с учениками и преподавателями записали песню "Правда сильніша брехні" в поддержку Антоненко.

Бродвейский мюзикл на сцене оперы в Киеве

В конце 2019 года у Владимира с Алексеем Фищуком появилась идея поставить в Украине современный бродвейский мюзикл School of Rock.

Этот мюзикл был создан известным композитором Э. Л. Вэббером на основе одноименного фильма School of Rock, который и вдохновил Владимира на открытие "Рок Школы".

Но для реализации требовалось финансирование. Владимир перевел одну сцену из мюзикла, сняли демонстрационный эпизод для презентации. В сентябре 2020 года проект подали на программу "Общественного бюджета Киева" и получили финансирование.

Владимир сумел сделать прекрасный перевод и адаптацию мюзикла, включая все песни. Так благодаря Владимиру Бульбе известный бродвейский мюзикл зазвучал на 100% по-украински на сцене Киевской оперы. Премьера состоялась 17 сентября 2021 года.

Мюзикл и письма с войны

Уже на второй день вторжения России в Украину Володя и Наталья стояли в очередь в военкомат. Однако попасть туда не удалось – слишком много было желающих. Записаться Володя смог только 11 марта. Он попал в 26-й Отдельный стрелковый батальон.

"Они с Наташей оба хотели идти на фронт, но потом все-таки решили, что Наташа останется дома, потому что у них маленькая дочь и с ней должен быть кто-то из них. А Володю взяли в ТрО, я помню, что уже в конце марта прошлого года отвозила им в Святошин карематы", – говорит Жанна.

"Организационные способности Володи пригодились ему в батальоне, который создавался с нуля. Он постоянно занимался вопросами обеспечения, проводил сборы. Последним его желанием было приобрести ударный беспилотник Punisher от UA Dynamics", – говорит Назар.

Помочь в приобретении беспилотника можно, перечислив средства на банку по ссылке: send.monobank.ua/jar/AaCUxUFPt3.

После 24 февраля школа на некоторое время закрылась. Но потом вновь заработала, и Владимир держал руку на пульсе, несмотря на то, что был в ВСУ. Даже во время отключения электричества консультировал, где можно взять альтернативное электроснабжение.

Он участвовал в проекте "Листи на війну/Листи з війни". Еще в 2015 году была издана книга "Листи на війну", где дети писали защитникам. А теперь вышла книжка под названием "Листи з війни". Тут солдаты отвечают детям, там есть и письмо Владимира. Оно начинается словами: "Прости меня, что я сделал недостаточно в 2014 году, чтобы наши враги "ушли и не вернулись".

На фронте Владимир занимался беспилотниками. А потом взял на себя обязанность следить за видеокамерами. Погиб он под Угледаром 8 марта 2023 года, когда отправился проверять камеры, менять в них аккумуляторы. Враг выследил их и накрыл артиллерией.

17 марта ему исполнилось бы 37 лет, но теперь навсегда – 36.