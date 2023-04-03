Украина потеряла сына: в бою возле Авдеевки погиб 21-летний защитник из Волыни. Фото

На войне с российскими оккупантами погиб молодой военнослужащий ВСУ Александр Радчук из Волынской области. Он полег в бою за Украину под Авдеевкой на Донетчине.

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Защитнику навсегда останется 21 год. О горькой потере известил Киверцовский городской совет (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что житель города Киверцы, солдат Радчук Александр Николаевич в 2002 г. р. служил механиком-водителем 110-й отдельной механизированной бригады. Погиб 31 марта в результате штурмовых действий врага.

"Трудно найти слова утехи, невозможно залечить боль и горечь от потери родного, близкого человека, и пусть доброе, светлое воспоминание о покойном защитнике станет сильнее смерти и навсегда останется в память родных, друзей, боевых собратьев, всех кто знал его, любил и уважал", – говорится в сообщении.

В мэрии выразили глубокие соболезнования родным и близким молодого защитника, который отжал свою жизнь, оберегая нашу Родину.

Известно, что Волынь потеряла на войне 33-летнего защитника Виталия Бокия, погибшего во время выполнения боевого задания. Воин получил тяжелые травмы в районе Павловки на Донетчине.

Также на войне с российским агрессором погиб военный из Волыни Василий Клепанчук. Его жизнь оборвалась во время жестоких минометных и танковых обстрелов со стороны врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях за Бахмут погиб военный ГУР Артур "Махно" Пашкуляк из Мукачево. Защитник с начала масштабного вторжения воевал на востоке страны, был откомандирован в чеченский миротворческий батальон имени Шейха Мансура.

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