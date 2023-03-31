''Воевал в самом аду, чтобы попасть в рай'': в боях за Украину погиб актер Антон Прасоленко. Фото

На востоке Украины, сражаясь с оккупантами, погиб актер театра и кино Антон Прасоленко. Об этом стало известно 30 марта 2023 года. Герой получил серьезное ранение, был доставлен в госпиталь, но травмы оказались не совместимые с жизнью.

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Трагическую новость сообщил психолог Андрей Козинчук в Facebook. Антон родился в Бердянске, но последние годы жизни провел в Киеве. В начале полномасштабного вторжения России пошел на фронт отстаивать честь страны. Как написал его товарищ, Прасоленко был далек от военного дела, потому ему пришлось обучаться с нуля (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Он не смог остаться в стороне и дальше жить в своем мире, а пошел на войну. Зная, что он не сильно шарит в этом, он учился с нуля. И и через год вышел на высокий уровень профессионализма. Но снаряд и обломки не спрашивают, насколько ты хорош или не сильно. Антон участвовал в боевых действиях на востоке. В самом аду, чтобы попасть в рай", – оставил в личном блоге Козинчук.

Психолог называет защитника Украины человеком с "тонкой душевной организацией". Он несколько раз виделся с ним вживую и имел общих друзей. Психолог подчеркнул, Антон Прасоленко отличался от "мускулистых мужланов с опытом войны за плечами". Парень учился в Киевском национальном университете культуры и искусств, увлекался фотографией.

"Этот чувак точно попадет на небеса. Мне больно, что такие люди уходят. Война не закончилась, нам и дальше нужно палить русских", – резюмировал Андрей Козинчук.

Недавно OBOZREVATEL писал, что Ирина Федишин до сих пор не сообщила бабушке о смерти брата Романа Климковича. Мужчина погиб в феврале 2023 года под Соледаром Донецкой области. Тело героя Украины забрать не удалось.

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