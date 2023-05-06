Вернулся домой на щите: в боях за Украину погиб 22-летний защитник из Житомирской области. Фото

В боях против российской оккупационной армии погиб житель Бердичевского района Житомирской области старший солдат Тарас Шимон. Боец 2000 года рождения получил несовместимое с жизнью ранение еще 19 декабря 2022 года.

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Тарас Шимон был принят на военную службу по контракту 25 июня 2020 года. Об этом сообщает Бердичевская районная военная администрация в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Военный служил на должности командира пушки самоходного артиллерийского взвода самоходной артиллерийской батареи самоходного артиллерийского дивизиона воинской части А3091. Героически погиб, исполняя свой военный долг в декабре прошло года. Только сейчас тело воина доставили на родину.

"Только сейчас герой вернется домой на щите. Бердичевская районная военная администрация выражает искренние соболезнования родным и близким павшего военнослужащего. Вечная память мужественному и смелому воину, отдавшему свою молодую жизнь за Украину", – говорится в сообщении.

Напомним, в Черкассах простились с офицером Вооруженных сил Украины и журналистом Владимиром Муканом. Защитник страны погиб 28 апреля под Бахмутом во время боев против российских оккупационных войск.

Ранее сообщалось, что сержант Владимир Криль погиб в боях под Бахмутом, защищая Украину от оккупантов. Воин был жителем Трускавца Львовской области, работал в городском совете.

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