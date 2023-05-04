В Черкассах простились с офицером ВСУ и журналистом Владимиром Муканом: он погиб в бою под Бахмутом. Фото и видео

В Черкассах простились с офицером Вооруженных сил Украины и журналистом Владимиром Муканом. Защитник страны погиб 28 апреля под Бахмутом во время боев против российских оккупационных войск.

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На площади Славы собрались десятки человек – побратимы и жители Черкасс, чтобы провести воина в последний путь. Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

До полномасштабной войны Владимир Мукан работал журналистом и редактором в разных изданиях. Также несколько лет он был соорганизатором крупнейшего ретро-фестиваля в Украине Old Car Land.

Погибший воины был аспирантом, выпускником и сотрудником учебно-научного института филологии, автором идеи "Филологический календарь". Владимир погиб от осколочного ранения в шею и ногу во время боевого задания.

В начале полномасштабного вторжения Владимир Мукан добровольно отправился на войну. Сначала был стрелком в батальоне черкасской территориальной бороны. Прошел бои за Попасную в Луганской области. Затем служил в экспериментальном подразделении терробороны. 29 марта получил звание младшего лейтенанта, а погиб ровно через месяц. Мукан посмертно получил звание лейтенанта.

Напомним, в тяжелейших боях за Бахмут Донецкой области погиб патриот, достойный сын Украины Евгений Квасков. 44-летний защитник был одним из соучредителей Братства козацкого боевого обычая "Спас" и пошел защищать родную землю в первые же дни полномасштабного вторжения России.

Ранее сообщалось, что Украина потеряла 23-летнего Максима Гостева из Криворожского района Днепропетровской области, который воевал за свободу нашей страны, защищал от диктаторского кровавого режима России.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Светловодске простились с защитником Русланом Даниливом, погибшим в горячей точке фронта. До войны 20-летний украинец учился в Профессионально-техническом училище №5 на слесаря по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования.