'Стал в вечный строй': в боях за Бахмут погиб защитник с Виннитчины. Фото

Украинский военный с Виннитчины, солдат Радион Шестопалько погиб в боях за Бахмут. Герою навсегда осталось 35 лет.

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О гибели защитника сообщили в Тульчинской районной государственной администрации. "29 апреля 2023 вследствие огневого поражения во время содержания огневых рубежей в районе населенного пункта Бахмут стал в вечный строй Шестопалько Радион Александрович", – говорится в сообщении.

Радион родился в 1987 году, жил в селе Тимановка Тульчинской громады.

Был стрелком отделения охраны взвода охраны, призван по мобилизации в ноябре 2022 года.

Воин до последнего вздоха был верен военной присяге, мужественно исполнял свой долг.

В Тульчинской райгосадминистрации выразили соболезнования близким Героя.

"Разделяем боль вашей потери и скорбим вместе с вами. Доброе и светлое воспоминание о нашем бойце навсегда останется в наших сердцах. Вечная память и честь Герою Украины!" – говорится в сообщении.

Простились с Радионом 3 мая в Тимановке. Воина встречали "живым коридором", в Тульчинской громаде был объявлен день траура.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В боях за Бахмут погиб Евгений Квасков. 44-летний воин пошел защищать родную землю в первые дни полномасштабного вторжения.

– На фронте под огнем вражеских минометов, выполняя боевое задание, погиб Юрий Побран из Городка Львовской области. Воину было 49.

– Вследствие ракетного удара по Павлограду погиб нацгвардеец Богдан Мажуга. В момент обстрела защитник находился на боевом дежурстве.