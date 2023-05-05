Воевал в самой горячей точке: в боях за Украину погиб защитник из Трускавца. Фото

Сержант Владимир Криль погиб в боях под Бахмутом, защищая Украину от оккупантов. Воин был жителем Трускавца Львовской области, работал в городском совете.

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О гибели Героя 4 мая сообщила пресс-служба Трускавецкого горсовета. Трагедия произошла 26 апреля, когда защитник выполнял боевое задание.

Владимир Криль родился в 1980 году. Учился в школе № 2 в Трускавце.

Впоследствии образование получал в Дрогобычском механическом техникуме и Ивано-Франковском национальном техническом университете нефти и газа.

Проходил срочную службу в Вооруженных силах Украины.

В 2022 году стал сотрудником Трускавецкого горсовета, где получил должность начальника отдела парковки и благоустройства.

18 января 2023 года получил повестку, прошел военно-врачебную комиссию и был мобилизован в ВСУ.

В самую горячую точку боев Владимира Криля вместе с побратимами отправили в апреле.

"Разделяем боль от потери с родными и близкими Владимира Криля – отзывчивого человека, мужа, отца, сына, воина-защитника Украины", – говорится в сообщении мэрии.

О времени прощания с Героем обещают сообщить дополнительно.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В боях на востоке погиб воин ВСУ Сергей Козуля с Волыни. У защитника осталось двое сыновей.

– 4 мая в Киеве простились с Евгением Квасковым. Защитник, до войны занимавшийся проектами для детей, погиб в боях за Бахмут.

– "Стал в вечный строй" украинский военный с Виннитчины, солдат Радион Шестопалько. Герою навсегда осталось 35 лет.