Ушел на фронт добровольцем: в боях за Украину погиб отец двух сыновей из Волыни. Фото

Захватническая война российского агрессора против украинского народа отняла жизнь воина ВСУ Сергея Козули из Волыни. Сердце военнослужащего остановилось на 40-м году жизни – в боях на одном из восточных направлений фронта.

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Без папы-защитника осталось двое его сыновей. О потере сообщил ковельский городской голова Игорь Чайка в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Эта страшная война продолжается, забирает наших дорогих защитников... С горечью и болью сообщаю, что громада Ковеля потеряла еще одного воина. 3 мая 2023 года в результате смертельного ранения на востоке погиб ковельчанин Козуля Сергей Иванович, 27.08.1983 г. р." – написал он.

Мужчина ушел на фронт добровольцем. Сразу с полномасштабным вторжением врага, 25 февраля 2022-го, он вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины. Служил стрелком в составе 100-й отдельной бригады ТрО.

Сражаясь за родную землю, Сергей Козуля до конца оставался преданным военной присяге и украинскому народу.

Возвращение своего Героя на щите Ковельская громада ждет в ближайшие дни. День и порядок чина его похорон землякам пообещали сообщить позже.

У воина ВСУ Сергея Козули, которому теперь навсегда 39 лет, остались родители, жена и два сына.

"Сострадание родным, близким, друзьям, всей нашей громаде. Светлого покоя души Героя и молитвенного сопровождения", – добавил мэр Ковеля.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 мая в Киеве провели в последний земной путь воина ВСУ Евгения Кваскова. Защитник Украины, до войны занимавшийся проектами для детей, погиб в боях за Бахмут.

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