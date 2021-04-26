Рада объявила о двух внеочередных заседаниях в один день: опубликована повестка
Во вторник, 27 апреля, Верховная Рада Украины соберется сразу на два внеочередных заседания. Соответствующие распоряжения об их созыве подписал председатель парламента Дмитрий Разумков.
На сайте ВР сообщили, что первое заседание начнется в 16:00. На нем нардепы рассмотрят проект постановления о прекращении бездействия органов исполнительной власти в сфере противодействия распространению COVID-19.
Второе заседание начнется сразу после первого. Здесь на повестке дня сразу 13 законопроектов, которые рассмотрят по требованию 153 депутатов:
№ 5304 – о внесении изменений в ЗУ о госбюджете-2021 относительно увеличения расходов на правосудие местными и апелляционными судами;
№ 4236 – о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно активизации деятельности научных парков;
№ 5065 – о финансовых услугах и финансовых компаниях;
№ 5104 – относительно усовершенствования регулирования страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой;
№ 3718 – об основах молодежной политики;
№ 2063 – предложения президента к закону о доступе адвокатов в тюрьмы и СИЗО;
№ 3985 – о запуске электронного правосудия;
№ 2164 – о процедуре заочного ареста;
№ 3935 – о стаже в Службе судебной охраны;
№ 5246 – закон Владимира Зеленского о "суде в смартфоне";
№ 5175 – о продолжении пошлины на экспорт лома;
№ 4212 – о рекламе электронных сигарет и жидкостей, используемых в них;
№ 5202 – об организации водопользователей и стимулировании гидротехнической мелиорации земель.
Как отметили на сайте "Слуги народа", законопроекты № 5104 и № 5202 – это инициативы по государственной поддержке аграрного сектора, а документ № 5175 призван уменьшить дефицит лома черных металлов на внутреннем рынке.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о том, что на этой неделе Верховная Рада может собраться на четыре внеочередных заседания, они запланированы на вторник и четверг.