'Слуги народа' не захотели собирать СНБО из-за пандемии и провалили улучшение программы вакцинации украинцев

Во вторник, 27 апреля, состоялось внеочередное заседание Верховной Рады Украины. На нем был рассмотрен проект постановления № 5299 о прекращении бездействия органов исполнительной власти в сфере противодействия распространению COVID-19.

Народные депутаты провалили голосование за документ, проект поддержали лишь 115 парламентариев из 352 присутствующих. Таким образом, голосов оказалось недостаточно для его принятия.

Отметим, что представленный нардепами проект постановления касался обеспечения равного доступа граждан к лечению коронавируса и качественным вакцинам. Это позволило бы Украине быстрее приблизиться к коллективному иммунитету от COVID-19.

Документ также предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому немедленно созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) с участием председателей депутатских фракций и групп для обсуждения ситуации с быстрым распространением пандемии.

При этом народные депутаты из фракции "Слуга народа" не оставили ни одной подписи под данным проектом. К тому же, они отдали за него меньше всего голосов – только восемь. Против проголосовали также только "слуги" – 32 нардепа, еще 143 представителя монобольшинства воздержались от голосования.

Напомним, в мировом рейтинге вакцинации против коронавируса Украина занимает 81 место. Всего прививки получили уже 539 133 человека.

По состоянию на утро 27 апреля в Украине полностью вакцинировали от коронавируса всего девять человек, что является одним из самых низких показателей в мире. Это ничтожно мало по сравнению даже с теми, кого относят к странам третьего мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Верховная Рада Украины 27 апреля соберется сразу на два внеочередных заседания. Первое из них началось в 16:00.