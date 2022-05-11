Венедиктова сказала, сколько может длится экстрадиция Шария

Суд над известным пророссийским блогером и лидером политической партии Анатолием Шарием, задержанным барселонской полицией, скорее всего, заметно затянется. Процесс экстрадиции из Испании в Украину может продолжаться не меньше трех месяцев и даже продолжаться целый год.

Об этом заявила глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова в эфире национального телемарафона UA Разом. При этом она заверила, что украинские правоохранители доведут процесс одиозного "аналитика" до конца.

"Сейчас Шарий не находится под арестом в Испании. Он состоит в процедуре экстрадиционного ареста и выдачи нашим властям. Но этот процесс может длиться 3-6 месяцев, не исключено, что затянется и до года", – заметила она.

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Напомним, что Анатолий Шарий был задержан в Испании по подозрению в госизмене, согласно законодательству Украины. Местная полиция Барселоны, где прокремлевский блогер постоянно проживает, отпустила его под подписку о невыезде из города.

После резонансного задержания супруга Анатолия Шария Ольга показала средний палец всем, кто радуется аресту ее мужа. Для пущего эффекта путинистка нацепила на голову платок, чтобы спародировать обращение Оксаны Марченко к главе Турции.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинская журналистка Янина Соколова припомнила Шарию его циничные насмешки над ее облысением вследствие тяжелой химиотерапии из-за онкозаболевания.